Serie B: un campionato giovane e a forte trazione italiana. Metà dei tesserati è U23. La statistica aggiornata

La nuova stagione di Serie BKT si apre sotto il segno dell’italianità e della valorizzazione dei giovani talenti. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla Lega B, oltre il 75% dei calciatori iscritti al campionato possiede il passaporto italiano, mentre quasi un terzo è composto da Under 21 pronti a mettersi in mostra.

I numeri della stagione

Alla chiusura del calciomercato estivo, le 20 società di Serie B hanno depositato le liste ufficiali dei tesserati:

Totale calciatori : 582

: 582 Italiani : 439 (75,4%)

: 439 (75,4%) Stranieri : 143

: 143 Under 21 : 187 (32% del totale, 26% se si considerano solo gli italiani)

: 187 (32% del totale, 26% se si considerano solo gli italiani) Under 23 : 263 (45% del totale, 36% tra gli italiani)

: 263 (45% del totale, 36% tra gli italiani) Età media: 25,2 anni, in calo rispetto ai 25,7 della scorsa stagione

Questi dati confermano la vocazione della Serie B come laboratorio di crescita per giovani promesse, sia provenienti dai vivai italiani sia in arrivo dalla Serie A in cerca di minuti e continuità.

Un campionato formativo e competitivo

La Lega B sottolinea come la missione principale del torneo resti la valorizzazione del talento: dai calciatori cresciuti nei settori giovanili, pronti al salto in prima squadra, a quelli che scendono dalla massima serie per ritrovare fiducia e ritmo in un contesto competitivo.

COMUNICATO – “Concluso il calciomercato è tempo di numeri. Quelli della Serie BKT confermano un campionato dalle caratteristiche spiccate di gioventù e italianità. Le liste depositate dalle 20 società del campionato alla chiusura della sessione estiva di mercato parlano, infatti, di peculiarità che rimangono dominati in B: su 582 tesserati, 439 hanno il passaporto del nostro Paese, cioè il 75,4% del totale, mentre 143 sono gli stranieri.

Capitolo giovani. Gli Under 21 rappresentano il 32% del totale (187 tesserati), il 26% se si considera solo gli italiani. Tradotto significa che più di un giocatore su quattro presente nelle liste delle 20 squadre di B è potenzialmente un giocatore convocabile nelle under azzurre. Se si sale alla categoria Under 23 la percentuale arriva al 45%, 263 tesserati, 36% se si parla solo di italiani, cioè 208 calciatori. Infine, l’età media che si attesta a 25,2 anni, in calo rispetto alla scorsa stagione (25,7).

Numeri che attestano la missione principale della Serie BKT di valorizzazione del talento, quello dei vivai che formano calciatori per la prima squadra, ma anche quello proveniente dalla categoria superiore che viene a formarsi in un campionato equilibrato e impegnativo“.