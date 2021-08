Serie B, i diritti del prossimo triennio venduti a 29 paesi

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie B ha annunciato la vendita dei diritti del prossimo triennio a 29 nazioni

La Serie B sbarca in 29 paesi. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha fatto il punto sulla vendita dei diritti per le partite dei prossimi tre anni:

«Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie BKT all’estero in tutto il Mondo, annuncia un nuovo accordo con Kosmos, player mondiale nel mondo dell’entertainment sportivo, per la trasmissione in esclusiva del campionato italiano di calcio di Serie BKT in Spagna, Grecia, Cipro, Bulgaria, Balcani e America Latina.

Helbiz Media collaborerà con emittenti prestigiose e piattaforme digitali all’avanguardia per raggiungere una fetta sempre più ampia di mercato. In particolare, grazie a Nova Sport, il Campionato di Serie BKT sarà visibile in Bulgaria, Grecia e Cipro. Sportklub trasmetterà il Campionato di Serie BKT in Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro e Serbia, dove vanta una audience di circa il 90% della popolazione. In Spagna e America Latina, il Campionato di Serie BKT sarà trasmesso dalla piattaforma digitale Footters. Nello specifico, i Paesi coinvolti saranno Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Peru, Guiana, Paraguay, Uruguay, Suriname, Venezuela, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Honduras, Nicaragua, Panama, Caraibi.

Questo accordo segna un nuovo fondamentale passo in avanti per il Campionato di Serie BKT nel percorso di crescita internazionale. È la dimostrazione della capacità di attirare l’interesse di nuove piattaforme e nuove emittenti raggiungendo un pubblico più ampio e multinazionale».