Serie B LIVE: annullato l’allenamento del Brescia

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

BRESCIA – «Brescia Calcio comunica che, per via dell’impossibilità di completare la sanificazione di tutti gli ambienti (essendo giorno festivo), la seduta di allenamento prevista per oggi pomeriggio è stata annullata. Il Club, nel rispetto delle norme medico-sanitarie anti Covid-19, ha preferito convocare nuovamente i biancoazzurri per domattina quando ci si potrà allenare in totale sicurezza. Sempre nella giornata di domani è previsto il secondo giro di tamponi per tutto il Gruppo Squadra»

PESCARA – «E’ terminata con il punteggio di 3-1 la partitella in famiglia disputata ieri in casa Pescara. Il trainer Massimo Oddo ha diviso la squadra in due blocchi: a vincere è stata la squadra vestita in biancazzurro con le reti di Crecco, Maistro e Capone. Per la formazione in maglia verde in gol Galano.

Assenti Di Grazia, Ceter, Asencico, Antei e Diambo che hanno svolto lavoro differenziato. Domani riprenderanno gli allenamenti».

ASCOLI – La carica di Kragl: «Adesso dobbiamo lavorare a mille per disputare un bel campionato, ma la cosa più importante è creare un grande gruppo per avere un grande spirito di squadra».

MONZA – «Domenica di lavoro per i biancorossi che, col campionato fermo per la pausa delle Nazionali, sono scesi in campo a Monzello per un doppio allenamento. La sessione mattutina è stata incentrata sul lavoro di forza in palestra, e su esercitazioni tecniche con conclusioni in porta. Nel pomeriggio attivazione motoria, rondos e una partita a tutto campo. Domani è previsto un allenamento pomeridiano».