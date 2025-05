Si è conclusa la Serie B! Dal Cittadella alla Salernitana, tutti gli esiti ufficiali dopo l’ultima giornata

Al termine del recupero della 34a giornata, giocata tutta in contemporanea nella serata odierna, si è ufficialmente concluso il campionato di Serie B.

Un campionato folle, che ci ha regalato tante emozioni fino all’ultima giornata, anche all’ultima giornata, con tanti esiti decisi proprio negli ultimi minuti di questo turno.

Dopo le ufficilità delle promozioni di Sassuolo e Pisa, e della retrocessione in Serie C del Cosenza ecco cosa è accaduto e quali sono gli esiti finali per quanto concerne le altre posizioni di classifica, e in particolare, play-off, play-out e retrocessioni.

Al termine dei 90 minuti finali, conquista il 3° posto in classifica lo Spezia che nel suo match supera 3-1 il Cosenza allungando anche a +5 sulla Cremonese in classifica, sconfitta 2-0 dal Pisa. Entrambe accederanno dalle semifinali ai turni di play-off.

Partono dai turni preliminari, invece, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo con il Cesena che conquista il 7° posto dopo l’1-0 firmato Antonucci all’89 nella trasferta a Modena, mentre il Palermo dopo l’1-1 contro la Carrarese diventa 8°. A pari punti con il Cesena, il Catanzaro, 6° e fermato 0-0 dal Mantova.

Incide sulla corsa salvezza, invece, il pareggio per 0-0 tra Juve Stabia e Sampdoria con i doriani che in questo modo abbandonano il campionato di Serie B retrocedendo clamorosamente in C.

I blucerchiati, infatti, complice il pareggio fermano il proprio campionato a 41 punti, in 18a posizione, avanti al Cittadella sconfitto 0-2 dalla Salernitana che li precede a 42 punti.

Sono 43, infine, i punti di Frosinone e Brescia con ciociari che vincono in casa del Sassuolo per 0-1, ma non riescono ad evitare la zona play-out, complice il successo interno, 2-1, dei lombardi contro la Reggiana.

Play-off non raggiunti dal Bari che contro il Sudtirol pareggia 0-0 chiudendo al 9° posto.