Serie C, Emanuele Filiberto di Savoia pensa al Siena: «Stiamo valutando»

Emanuele Filiberto di Savoia starebbe pensando all’ingresso nel mondo del calcio, rilevando il Siena in Serie C

Avanti Savoia, ma per ora solo in Serie C. Ecco quanto riporta la Nazione, che parla di un interesse del principe Emanuele Filiberto interessato all’acquisto del Siena. Di seguito le parole dell’erede sabaudo.

«Stiamo valutando e guardando. L’interesse c’è, bisogna capire come trasformarlo in realtà. Seguo la società da tempo, la Toscana è spettacolare e mi piace l’idea di risollevare società sportive in difficoltà. Vedremo come il Siena può integrarsi nel nostro progetto. Il nostro obiettivo è creare centri di formazione per i giovani, soprattutto per quelli più svantaggiati che non possono permetterselo. Insomma, è un progetto più ampio rispetto a quello calcistico. In Campania puntiamo anche sulla valorizzazione del territorio, a Siena di certo non ce ne sarà bisogno perché è una realtà spettacolare».