Finisce la Serie C, tutti gli esiti! Ecco quali sono, come funzionano e quando iniziano play-off, play-out e supercoppa

Si è conclusa ufficialmente domenica la regular season di Serie C con i primi verdetti che hanno visto le promozioni in Serie B di Padova, Virtus Entella e Avellino e le retrocessioni di Union Clodiense, Legnago Salus e Turris e Taranto escluse dal girone C.

Di queste, le tre vincitrici dei gironi, nonché neopromosse direttamente in Serie B, andranno a giocare la 25a edizione della Supercoppa Serie C che funzionerà a campionato con un girone unico da 3 squadre, a turno unico, in cui conteranno, in caso di parità la differenza reti nelle gare del girone, il maggior numero di reti segnate e il maggior numero di gol realizzati in trasferta. Ultima opzione, infine, il sorteggio.

Il torneo inizierà sabato 3 maggio alle 19 con Avellino Padova, seguita da Entella contro la perdente e Entella contro la vincente.

Play off

Ai verdetti definitivi però, si aggiungono quelli ancora da scoprire dovuti ai piazzamenti play-off e play-out delle squadre dei vari gironi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i tabelloni, come funzionano e quando si giocheranno.

Passano alla fase play-off le squadre classificate dal 2° al 10° posto di ciascun girone e vengono posizionate in 4 diverse fasi del tabellone.

Il primo turno riguarda i play-off del girone. A questi prendono parte le squadre piazzate tra la 5a e la 10a posizione con l’aggiunta del Gubbio che sostituisce il Rimini vincitore della Coppa Italia Serie C e già alla fase nazionale, piazzandosi 11a nel girone B.

Nel tabellone avremo la 5a che affronta la 10a (11a nel girone B), la 6a contro la 9a e la 7a che affronta l’8a. Le partite si terranno in sfida secca il prossimo 4 maggio e in caso di parità il passaggio del turno avviene per la squadra meglio classificata.

In questo modo avremo, per il girone A: Reante – Arzignano, Giana Erminio – Virtus Verona e Trento – Atalanta U23; per il girone B: Arezzo – Gubbio, Vis Pesaro – Pontedera e Pineto – Pianese; e per il girone C: Catania – Giugliano, Benevento – Juventus Next Gen e Potenza – AZ Picerno.

Alle 9 squadre vincitrici del primo turno play-off del girone si aggiungono le 3 squadre classificatesi al 4° posto della regular season, ovver: Albinoleffe nel girone A, il Pescara nel girone B e il Crotone nel girone C.

Da queste 6 sfide, usciranno fuori le 6 squadre che parteciperanno alle fasi nazionali, in cui sono già qualificate squadre che hanno chiuso al 3° e al 2° posto della fase regolare di ciascun girone e la vincitrice della Coppa Italia Serie C (il Rimini).

Tramite un sistema di teste di serie vengono delineati gli accoppiamenti per il primo turno in cui prendono parte le 6 squadre avanzate dal turno precedente, le terze dei gironi e il Rimini, con una doppia sfida andata e ritorno che vedrà le teste di serie giocare in trasferta la seconda uscita e con la squadra testa di serie ad avanzare di turno in caso di parità.

Alle 5 squadre che passeranno il turno, si aggiungo poi le squadre piazzate al 2° posto, per creare un nuovo tabellone andata e ritorno con un sistema di teste di serie, sempre favorite in caso di parità, che deciderà le quattro squadre delle Final Four.

Solo in questo ultimo turno, andata e ritnorno, con sedi decise dal sorteggio libero, sono previsti supplementari e rigori per decidere le due finaliste che in una doppia sfida, con lo stesso regolamento, si contenderanno l’ultimo posto per la Serie B.

Play out

Retrocedono in Serie D, invece, ben 9 squadre. In casi normali, le ultime 3 della regular season e le 6 squadre perdenti i play-out che giocano 16a contro 19a e 17a contro 18a di ciascun girone.

Con le esclusioni di Turris e Taranto dal girone C, però, le squadre a retrocedere direttamente sono diventate 4, con un solo play-out nel caso del girone C che vedrà Messina e Foggia affrontarsi per la permanenza tra i professionisti.

Negli altri due gironi, invece, sono questi gli accoppiamenti: Triestina – Caldiero Terme e Pro Patria – Pro Vercelli nel girone A e Sestr Levante – Lucchese, Milan Futuro – Spal nel girone B.

I play-out si giocheranno con turni di andata e ritorno, rispettivamente il 10 e il 17 maggio. Anche in questo caso, in caso di parità nel doppio confronto, a salvarsi, sarà la squadra che ha terminato nella miglior posizione di classifica la regular season.

Un dettaglio da considerare, ma che non si è verificato in questa stagione, è che le due squadre impegnate nel play-out, non si affrontano per la salvezza se distaccate superiore ad 8 punti. Con questa condizione, ripetiamo non verificatasi, a retrocedere sarebbe stata direttamente la squadra più dietro in classifica.

A rischiare la retrocessione diretta è stato però il Sestri Levante che con 31 punti ha chiuso a -8 punti esatti dalla Lucchese 16a in classifica grazie alla vittoria contro il Carpi nell’ultima giornata.