Serie C LIVE: tre positivi nella Triestina, uno nell’Avellino e uno nel Bari

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL GIRONE A

Serie C girone B

PADOVA – Le parole del tecnico Mandorlini: «Il Perugia è la squadra con tasso tecnico superiore, è a compagine più competitiva, viene da una retrocessione immeritata, noi ci arriviamo da una partita importante, facendo risultato soffrendo, le motivazioni sono importanti, se ci battono ci prendono, ci sono tanti ex, è facile che sia una partita tosta da entrambe le parti».

VIS PESARO – «La Vis Pesaro 1898 comunica che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 9 novembre. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e il componente del gruppo squadra, risultato positivo e totalmente asintomatico, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Domani mattina la squadra e lo staff si sottoporranno nuovamente a un nuovo giro di tamponi, come previsto dal protocollo Lega Pro, ovvero nello stesso giorno della gara in programma, Vis Pesaro-Cesena, con inizio alle ore 18:30».

TRIESTINA – «U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che in seguito ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, sono emerse le positività dei calciatori Giorico Daniele, Rossi Tommaso e Valentini Alex. Per questo motivo il gruppo squadra sosterrà un ulteriore ciclo di tamponi nella serata di oggi e in conseguenza di ciò la Società, nell’attesa di ricevere per tempo i relativi risultati, ha inoltrato richiesta a Lega Pro di posticipare alle 16.30 il calcio d’inizio della partita in programma domani contro l’Imolese, inizialmente programmata alle ore 15.00».

CARPI – Le parole del tecnico Pochesci in vista del derby con il Modena: «Arriviamo bene a questo derby. In classifica siamo davanti a loro e per questo motivo se il Modena, sia o meno più forte di noi, dovrà dimostrarlo sul campo. Il derby è una gara troppo importante per la nostra gente e non vogliamo mancare questo appuntamento. Maurizi? E’ il mio numero 10 e da lui mi aspetto sempre che possa aiutare la squadra a vincere le gare. Io credo moltissimo in lui. La società ha fatto in settimana un gesto bellissimo anticipandoci di qualche settimana una mensilità. E’ un gesto raro che abbiamo il compito di ripagare sul campo con le prestazioni a partire dalla gara contro il Modena».

SÜDTIROL-MANTOVA – «Preso atto dell’istanza presentata dalla società Mantova ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Sudtirol-Mantova, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Druso”, Bolzano, abbia inizio alle ore 20,30, anziché alle ore 18.30».

Serie C girone C

CATANIA-BISCEGLIE – «Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Catania-Bisceglie in programma giovedì 12 novembre 2020, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, venga rinviata a data da destinarsi»

MONOPOLI – «La S.S. Monopoli 1966 comunica che a seguito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate le positività al Coronavirus di altre due persone appartenenti al Gruppo Squadra. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare. Nella mattinata di mercoledì 11 novembre sarà effettuato un nuovo ciclo di tamponi. Confermata la partita Monopoli-Viterbese, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio Vito Simone Veneziani».

VITERBESE – «La società U.S. Viterbese 1908 comunica che la sessione di tamponi effettuati nella giornata di lunedì 9 novembre 2020 allo stadio “Enrico Rocchi” dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Guariti, invece, cinque componenti del gruppo. Permangono, quindi, cinque persone positive all’interno del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico».

AVELLINO – «L’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, nella giornata di lunedì 9 Novembre il gruppo squadra è stato sottoposto al trentesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un elemento del gruppo squadra. Si tratta di un asintomatico, che sta bene ed è stato posto immediatamente in isolamento alla notizia della positività. Successivamente ha approfondito con test di conferma molecolare, il quale ha confermato l’esito».

BARI – «SSC Bari rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra (rientranti nei controlli pre gara previsti dal protocollo FIGC attualmente in vigore) hanno rilevato la presunta positività al Coronavirus-COVID-19 di un membro dello staff tecnico. La Società ha prontamente predisposto l’isolamento domiciliare fiduciario e si è attivata per i test di controllo, attivando nel contempo tutte le procedure previste dal suddetto protocollo. Il gruppo squadra sarà in serata sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi».