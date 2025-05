Serie C, ecco il verdetto delle semifinali di ritorno dei playoff: Ternana e Pescara si giocheranno la promozione

Serie C, arriva il verdetto definitivo sulle semifinali di ritorno dei playoff: Ternana e Pescara si giocheranno la promozione in B

Questa sera la Serie C è tornata protagonista con le semifinali di ritorno dei playoff, che hanno decretato le due squadre finaliste pronte a sfidarsi nella doppia finale del 2 e 7 giugno per conquistare un posto in Serie B, insieme a Padova, Entella e Avellino. Saranno la Ternana e il Pescara a giocarsi la promozione, in un duello che promette spettacolo.

Le gare odierne si sono appena concluse. Al “Libero Liberati”, la Ternana ha dominato il Vicenza con un convincente 3-1, dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata. Il Vicenza, che già lo scorso anno aveva visto sfumare la promozione nella finale playoff, esce di scena ancora una volta. In Abruzzo, invece, l’Audace Cerignola non è riuscito a ribaltare il pesante passivo subito all’andata (1-4 in Puglia) e il pareggio per 1-1 non è bastato a evitare l’eliminazione, permettendo così al Pescara di avanzare alla fase decisiva.