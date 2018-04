Una settimana da Bernardeschi: Fede ad un passo dal rientro

Sta per terminare il calvario di Federico Bernardeschi, vicinissimo a tornare a disposizione di mister Massimiliano Allegri

La stagione 2017/2018 della Juventus è stata falcidiata dagli infortuni: Allegri, infatti, si è trovato spesso a dover gestire situazioni di emergenza in ogni reparto praticamente. E’ accaduto anche con Federico Bernardeschi, fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio sinistro rimediato nel Derby del 18 febbraio contro il Torino. Problema che ha costretto l’ex calciatore della Fiorentina a saltare 5 sfide di campionato, 1 di Coppa Italia e 2 in Champions League.

Inizialmente si parlò anche di rischio operazione, poi scongiurato nel corso delle settimane. Federico Bernardeschi, terminato il percorso riabilitativo, ha ripreso ad allenarsi in gruppo da inizio aprile e corre verso la convocazione. La chiamata di Max Allegri non è arrivata per Benevento-Juventus, visti i tempi ancora prematuri e la premura di non rischiare una ricaduta, ma il trequartista, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe già tornare nella lista dei calciatori a disposizione del tecnico per il match contro la Sampdoria, in programma domenica 15 aprile, dalle 18, all’Allianz Stadium. 7 giorni e, dunque, sarà ritorno. Un ritorno decisamente importante perchè dà ad Allegri la possibilità di variare sistemi di gioco ed avere un’ulteriore alternativa in attacco. Abbiate Fede, sta tornando.