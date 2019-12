Shakhtar Atalanta: i compiti tattici di Pasalic

Pasalic e Gomez hanno giocato alle spalle di Muriel in Shakhtar-Atalanta. Hanno però avuto compiti tattici diversi tra loro

Autore dell’importantissimo gol del raddoppio, Pasalic è stato tra i protagonisti del trionfo dell’Atalanta in Ucraina. Schierato trequartista nel 3421, il croato ha avuto compiti tattici diversi da Gomez. Il Papu si muoveva soprattutto defilato a sinistra, mentre Pasalic occupava tracce più interne.

Sovente si abbassava per aiutare Freuler e De Roon, non pensando come prima cosa a riempire l’area come succede in molte partite. Un esempio nella slide sopra, in cui viene incontro ai due mediani dell’Atalanta.