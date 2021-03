Valeriy Bondar, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del match di Europa League contro la Roma: le sue dichiarazioni

«La vittoria contro il Desna ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. Niente è perduto per noi ancora. Se non ci credi, cosa scendi in campo a fare? Abbiamo la gara di ritorno: abbiamo un gran desiderio di passare il turno e dovremo concretizzare tutte le occasioni che avremo».