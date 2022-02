De Zerbi e il messaggio dall’Ungheria: «Non saremo felici finché l’Ucraina non sarà libera»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar Donetsk, ha mandato un messaggio dall’Ungheria, ripostato sui canali social del club ucraino. Le sue parole:

«Siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Non saremo mai felici finché i nostri giocatori e amici ucraini, come tutto il popolo sarà libero come noi. Stop alla guerra. Subito».