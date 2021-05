Shakhtar, il d.s. Boto: «De Zerbi l’unico in Italia che fa il nostro gioco»

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk José Boto ha parlato dei motivi che hanno portato De Zerbi in Ucraina

José Boto, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei motivi che hanno portato il club neroarancio a scegliere Roberto De Zerbi per la panchina.

«Abbiamo uno stile di gioco che non hanno tutti gli allenatori. L’unico in Italia che avevo questo modo di giocare era De Zerbi, poi anche Italiano dello Spezia. Il nostro allenatore deve porre il talento in cima a ogni cosa. De Zerbi è una persona che vive il calcio 24 ore su 24 ed è innamorato del gioco».