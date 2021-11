Shaw: «Ibrahimovic un pazzo. Se non vincevi...»

Luke Shaw, esterno del Manchester United, ha raccontato la personalità dell’ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic

IBRAHIMOVIC – «Lui è un vincente nato, però è un pazzo. Con lui non potevi smettere di concentrarti neanche per un secondo, neanche negli allenamenti. Se eri in squadra con lui e non vincevi le partitelle eri morto. Potete chiedere a tutti i nostri compagni: vi confermeranno che era proprio così. Faceva battute di continuo, ma poi lo capivi quando era il momento di smettere e fare sul serio. Era esattamente quello che serve in un gruppo. Il suo infortunio fu uno shock per noi: gli volevamo tutti molto bene».