Sheriff, Castaneda: «L'Inter gioca meglio con Inzaghi. Sulla Champions...»

Franck Castaneda, capitano dello Sheriff Tiraspol, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

SORTEGGIO – «Ho provato una grande felicità perché è bello avere la possibilità di affrontare top club come l’Inter, il Real Madrid e lo Shakhtar».

PRIMO POSTO – «Fin dall’inizio abbiamo puntato sul lavoro duro perché sapevamo che era l’unico modo per far bene contro queste rivali. Ammetto che vincere con lo Shakhtar e il Real è stato un sogno che si è trasformato in realtà. Due imprese del genere ci hanno convinto ancora di più di poter fare grandi cose».

INTER – «Con Inzaghi l’Inter gioca meglio e mostra un calcio più fluido, da grande squadra. Dovremo fare attenzione alle loro transizioni e contrattaccare quando sarà possibile. Lautaro è un grande e nell’Argentina segna sempre. In tv studio spesso i suoi movimenti: è agile e intelligente, uno di quelli che se te lo dimentichi, ti può ammazzare in un secondo. Bisognerà controllare sia lui sia Dzeko».

