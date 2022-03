Shevchenko: «Ora il calcio non esiste. Putin è un assassino, chi sarà il prossimo bersaglio?»

Shevchenko: «Putin assassino. Quale sarà il suo prossimo bersaglio?». Le parole dell’ex attaccante del Milan

Andriy Shevchenko è tornato a parlare della situazione in Ucraina in un’intervista su Repubblica. Le sue dichiarazioni:

«Il calcio per me non esiste ora. Le città sono sotto assedio, la gente vive sotto terra nei rifugi, anche i bambini. Mia zia è rimasta sotto terra per quattro giorni, senza mai uscire. Mia mamma invece abita vicino a uno degli aeroporti bombardati dai russi. Mi ha chiamato alle 4 di mattina: la casa tremava. Le parole non bastano a descrivere la situazione. Abbiamo bisogno di aiuti e di medicine. Quello che stiamo vivendo è uno dei momenti più difficili della storia dell’Ucraina: ringrazio chi ha già fatto qualcosa per il nostro popolo, ma serve ancora aiuto. Ogni minuto di ritardo può essere fatale. Cosa penso di Putin? Che è un assassino. Il bersaglio ora siamo noi perché siamo al confine con loro. Ma il prossimo, chi sarà?