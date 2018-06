Ruben Loftus Cheek il centrocampista inglese di origine giamaicana che sta diventando in gioiello di prima grandezza

Il giovane centrocampista di proprietà del Chelsea di Abramovich, attualmente in prestito al club del Crystal Palace, ha disputato un ottimo campionato di Premier League, meritando la convocazione nella nazionale maggiore che disputerà il mondiale russo. Ruben Loftus Cheek è un centrocampista possente di circa 190 centimetri di altezza, alla quale abbina una tecnica individuale eccellente ed una visione di gioco molto ampia.

ANAGRAFICA:

Nome e Cognome: Ruben Loftus Cheek

Data di nascita: 23.01.1996

Nazionalità: inglese-giamaicana

RUOLO:

Ruolo primario: centrocampista

Ruolo secondario: trequartista

Piede: destro

CARRIERA:

Ruben Loftus Cheek dal 2004 al 2014 ha militato nelle giovanili del Chelsea, dal 2014 al 2017 gioca in prima squadra dove colleziona 22 presenze mettendo a segno una rete. Questa stagione con il Crystal Palace ha collezionato 24 presenze con due gol all’attivo. In Nazionale ha giocato in tutte le varie categorie dall’under 16 all’under 21, con 40 presenze e 16 gol all’attivo. In Nazionale maggiore ha finora giocato 4 volte senza mai andare a rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ruben Loftus Cheek, oltre ad avere un fisico da corazziere possiede una tecnica eccellente. Dotato di un grandissimo controllo del pallone, di un’ampia visione di gioco e di ottimi tempi di inserimento, si può tranquillamente annoverare tra le migliori promesse del calcio mondiale, insomma un centrocampista a tutto tondo in grado di ricoprire diversi ruoli del campo. Oltre al centrocampista Cheek può adattarsi anche a ricoprire il ruolo del trequartista. Un calciatore completo e moderno. Unico difetto, se cosi si può definire, è quello di avere poco feeling con il gol.

A CHI SOMOGLIA:

Viste le sue caratteristiche fisiche e tecniche Ruben Loftus Cheek è paraganobile a Paul Pogba. Sia tecnicamente che fisicamente ha parecchi punti in comune con il più famoso calciatore francese, che ricorda anche nelle movenze e nella corsa. Alcuni esperti del settore lo hanno paragonato anche al tedesco Michael Ballack, per la sua grande eleganza nel palleggio e la potenza fisica.

FUTURO:

Per Cheek il futuro potrebbe essere davvero molto radioso, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche davvero importanti. Molto dipenderà dal suo rendimento e da quante presenze riuscirà a mettere insieme nella prossima stagione. L’occasione più importante al momento però sarà quella di riuscire a sfruttare al meglio la vetrina del mondiale in Russia ormai alle porte.