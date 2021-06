Silvestre punge Pogba: «Manca di costanza, è frustrante»

L’ex difensore francese Mikael Silvestre lancia una critica a Paul Pogba, protagonista con la Francia a Euro 2020

Mikael Silvestre, ex difensore francese ora dirigente del Rennes, in una intervista a Ladbrokes ha criticato Paul Pogba, protagonista con la Francia a Euro 2020.

«Il vero problema di Pogba è la costanza. O meglio, la mancanza di costanza. Quando è al top in una gara, il suo livello è davvero ottimo, ma trova difficile ripetere quella partita anche nella gara successiva. Io la vedo in questo modo: Pogba è un giocatore di livello mondiale. La domanda è: può esserlo ogni tre giorni? Non sono sicuro che possa farlo. Non l’ha fatto per il Manchester United, non sono sicuro che possa farlo nemmeno per la Francia. La parte frustrante è che non l’abbiamo visto raggiungere i suoi livelli settimana dopo settimana. Non so se si tratti di un problema psicologico o di qualcosa di fisico».