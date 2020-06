Simeone elogia Marcos Llorente: «Il lavoro paga» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’Atletico Madrid sul Levante per 1-0

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo il successo dell’Atletico Madrid sul levante per 1-0. Le sue parole.

«Non c’è bisogno di spendere chissà quali complimenti per Marcos Llorente. I fatti parlano da soli. Abbiamo visto in campo come gioca in profondità e come recupera palla. Mi auguro che riesca a mantenere questa continuità perchè ha giocato poco ma ora gli stiamo dando più minuti».