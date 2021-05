Simeone, il titolo passa dal tabù Camp Nou: «C’è sempre una prima volta» – VIDEO

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Barcellona

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del big match contro il Barcellona, decisivo per la conquista del titolo. La classifica vede attualmente i colchoneros primi in classifica con due punti di vantaggio dai blaugrana e dal Real Madrid, impegnato domenica 9 maggio contro il Siviglia.

«Vincere al Camp Nou? C’è sempre una prima volta nella vita, per tutto. Noi pensiamo partita per partita e affrontiamo quella che viene con entusiasmo, umiltà e tranquillità. Non parlo solo di Luis, tutto il gruppo è entusiasta, mi fido completamente della squadra che ho per il resto del campionato. Ha fatto una stagione fantastica, ha mantenuto tutte le attese».