Simeone Inter, la verità sulla trattativa e la posizione della società nei confronti di Chivu

Simeone Inter, la dirigenza nerazzurra smentisce le voci su un pre-contratto con Simeone. Ecco la posizione della società su Chivu

Il panorama mediatico sportivo è stato recentemente scosso da indiscrezioni riguardanti una possibile rivoluzione sulla panchina dell‘Inter. Secondo alcune voci circolate con insistenza nell’ultima settimana dalla Spagna, il club nerazzurro avrebbe già bloccato Diego Simeone attraverso un pre-contratto. Tuttavia, la risposta della società non si è fatta attendere: il presidente Giuseppe Marotta ha smentito categoricamente ogni contatto, definendo tali scenari privi di fondamento e lontani dalla strategia attuale del club.

L’analisi della situazione, approfondita da Sportitalia, chiarisce come il nome di Diego Simeone sia al momento una suggestione fantasiosa. Esistono, infatti, barriere strutturali insormontabili, a partire dai costi legati all’ingaggio del tecnico argentino, totalmente incompatibili con la realtà economica nerazzurra e con i parametri di sostenibilità prefissati dalla proprietà. La dirigenza intende proseguire su una linea di gestione oculata, evitando voli pindarici che non trovano riscontro nelle disponibilità finanziarie del bilancio.

Al centro del progetto tecnico rimane saldamente Cristian Chivu. L’allenatore romeno, scelto in estate tra lo scetticismo generale di una parte della tifoseria, ha saputo compattare l’ambiente e ottenere la stima incondizionata della società. La dirigenza dell’Inter si dichiara più che soddisfatta del lavoro svolto finora e non ha alcuna intenzione di cambiare guida tecnica. Il supporto verso Chivu è totale, supportato da una visione comune e dai risultati che la squadra sta maturando sul campo.

L’obiettivo per questa fase finale della stagione è chiaro: proseguire sulla strada tracciata con il tecnico attuale, aspettandosi che la squadra mantenga alta la concentrazione per raggiungere i traguardi prefissati. Nonostante i rumors esterni, l’unione tra la squadra e l’allenatore nerazzurro appare solida, con la società pronta a difendere la scelta fatta mesi fa e a rilanciare le ambizioni stagionali sotto la guida dell’ex difensore.