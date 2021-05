Simeone: «Punto più alto degli ultimi 10 anni, la Liga va giocata fino alla fine»

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato alla vigilia del match contro il Valladolid che potrebbe consegnare il titolo ai suoi

Il Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del match contro il Valladolid che in caso di vittoria dei colchoneros consegnerebbe ai suoi la vittoria della Liga. Ecco le sue parole.

«È stata una stagione lunga, in cui tutte le squadre hanno vissuto alti e bassi. Ora siamo alla fine, con due club in lotta per la vittoria de LaLiga, tre per non retrocedere e tre per l’Europa League. LaLiga è così, un torneo in cui devi dare il massimo sperando che alla fine tutto vada bene… La prossima gara sarà una finale, con due squadre in lotta per obiettivi diversi, ma molto importanti per entrambe. Ed entrambe daranno tutto in campo. Noi cercheremo ovviamente di fare il miglior campionato possibile e di essere sempre competitivi, oggi siamo al punto più alto negli ultimi 10 anni del nostro club»