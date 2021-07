Simeone su Romero: «Ti picchia, non ti saluta ma per me è un crack»

Giovanni Simeone ha parlato della nazionale argentina e di Cristian Romero: ecco le parole sul difensore dell’Atalanta

Giovanni Simeone, ospite di Radio Colonia nel corso della trasmissione “Como te va?”, ha parlato di Cristian Romero e del suo impatto in Serie A. Le parole sul difensore dell’Atalanta, scelto da Scaloni anche per l’Argentina.

ROMERO – «Lo vuoi uccidere, ti spezza in due. Le volte che ho giocato con lui, mi sono arrabbiato perché ti picchia, non ti saluta, sei il nemico. Per me è un crack».