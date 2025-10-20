Simeone Torino, Cairo non ha dubbi: cosa succederà in estate

Simeone Torino: il Cholito conquista i granata e Cairo svela il futuro. L’argentino si sta rivelando l’arma in più dei granata in questa stagione

Il gol decisivo di Giovanni Simeone contro il Napoli non è solo una vittoria di prestigio per il Torino, ma anche la conferma che il “Cholito” è ormai entrato pienamente nel cuore dei tifosi e della società granata. L’attaccante argentino, arrivato in estate in prestito, ha siglato la rete che ha permesso alla squadra di Baroni di superare i campioni d’Italia e di consolidare una classifica sempre più interessante.

A commentare il successo è stato il presidente Urbano Cairo, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. «Quello di Simeone Torino è davvero un gol importante per noi – ha spiegato Cairo –. Abbiamo fatto bene contro la Roma qualche settimana fa e, in generale, con le grandi. In questo avvio di campionato abbiamo già affrontato sei delle prime dieci dello scorso anno e ci siamo comportati alla grande».

Il numero uno granata ha poi svelato i dettagli dell’operazione di mercato e la volontà del club di trattenere l’attaccante anche in futuro: «Un futuro in granata di Simeone? Sicuramente sì. È un prestito con riscatto che diventa obbligatorio molto facilmente. Lo consideriamo già un giocatore acquistato, siamo davvero contenti. Mi piaceva da tempo e quest’estate ho detto al mister di prenderlo subito, di anticipare tutti, invece di inseguire un altro attaccante difficile da raggiungere».

Cairo ha raccontato anche il dietro le quinte dell’affare: «A Simeone pensavamo già da gennaio della scorsa stagione. Appena si è presentata l’occasione, siamo stati rapidi. Baroni era felicissimo dell’idea e abbiamo concluso in fretta. È stata una scelta azzeccata, perché Giovanni incarna alla perfezione lo spirito del Toro: determinato, generoso e sempre pronto a lottare».

E in effetti, i numeri e l’atteggiamento in campo parlano chiaro. Simeone ha portato grinta, personalità e gol pesanti, qualità che hanno contribuito a dare una nuova identità offensiva al Torino. Il suo modo di vivere la partita, la capacità di trascinare i compagni e la mentalità vincente ereditata dal padre Diego lo rendono un simbolo perfetto del progetto granata.

Con Simeone, il club di Cairo sembra aver trovato non solo un attaccante affidabile, ma anche un leader carismatico su cui costruire il futuro. Il “Cholito” ha già conquistato il popolo granata, e il suo cammino sotto la Mole è appena iniziato. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno