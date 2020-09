Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari: le sue parole

«È stato un buon inizio. Ci tenevamo a far bene, sono contento anche per mio fratello. Però è solo l’inizio, temevamo molto il Cagliari sia la squadra che l’allenatore. Penso che la vittoria della Lazio non sia mai stata in discussione».