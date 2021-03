Il sindaco di Figline Valdarno ha rilasciato un’intervista, parlando così della possibilità di rivedere Sarri al Napoli

Giulia Mugnai, sindaco di Figline Valdarno, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità che Maurizio Sarri torni al Napoli.

«Ho incontrato Maurizio qualche giorno fa ma non abbiamo parlato del suo futuro professionale. Sarri ha grande attenzione per il territorio e per i più sfortunati soprattutto in questo periodo di pandemia che ha colpito tutti. Ha Napoli nel cuore, tra la città ed il tecnico c’è un rapporto speciale. Ma qui a Figline ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina che lo vorrebbero sulla panchina della Viola e cercano di consigliarlo in questa direzione».