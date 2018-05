Problemi di salute per Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United: l’ex manager è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale, le ultime sulle sue condizioni di salute

Dall’Inghilterra arrivano brutte notizie: problemi di salute per Sir Alex Ferguson, leggenda del Manchester United e del calcio internazionale. Oggi l’ex manager è stato ricoverato in ospedale e, secondo quanto riporta il Times, le sue condizioni di salute sarebbero serie. Ambulanza chiamata alle 9, con l’ex allenatore che è stato trasferito prima al Macclasfield district Hospital e poi, in un secondo momento, al Salford Royal.

Sir Alex Ferguson è stato operato per un’emorragia cerebrale. La gravità delle sue condizioni di salute trova riscontri su vari portali britannici, con il figlio Darren Ferguson che ha dovuto saltare il match con il suo Doncaster per gravi motivi familiari. L’ex Manchester United, oggi 76 anni, una settimana fa era presente al match dell’Arsenal per salutare Arsene Wenger. Il portavoce della FA (Football Association) ha commentato: «Sir Alex è stato operato d’urgenza oggi per una emorragia cerebrale. La procedura è andata molto bene, ma avrà bisogno di un periodo di cure intensive per completare il suo recupero. La sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy», le parole di Simon Peach riportate da Gazzetta.