Siviglia Inter, gli spagnoli e l’anima «italiana»: Suso, Banega e Ocampos hanno giocato in serie A e conoscono l’Inter

Manca davvero poco alla finale tra Siviglia e Inter. I nerazzurri affronteranno la compagine andalusa conoscendo già alcuni elementi della rosa, visto che ci saranno in campo Suso, Banega e Ocampos.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla compagine spagnola: i tre ex «italiani» cercheranno di fare di tutto per prendersi la loro personale rivincita. Una finale tutta da seguire, soprattutto per via delle sfide nelle sfide.