Siviglia-Roma a porte chiuse: c’è la richiesta della polizia spagnola

Siviglia Roma a porte chiuse, l’ipotesi prende sempre più piede. A chiederlo è la polizia spagnola con una lettera scritta al Governo

Valencia-Atalanta e Getafe-Inter si giocheranno a porte chiuse, come già decretato. A questi due match potrebbe aggiungersi presto anche Siviglia-Roma, in programma giovedì sera al Sanchez Pizjuan e valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

A chiederlo, come riporta il sito spagnolo sevilla.abc.es, è la stessa polizia iberica che ha scritto una lettera consegnata al Governo direttamente dal dipartimento diretto da Carlos Toscano.