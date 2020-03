Siviglia Roma, arbitra il russo Karasev. Solamente un precedente coi giallorossi: era il novembre del 2015 col Bayer Leverkusen

Designato l’arbitro di Siviglia-Roma, gara in programma giovedì e valida per l’andata di finale dell’Europa League. A dirigere la gara sarà il russo Sergey Karasev, coadiuvato dagli assistenti Demeshko e Gavrilin. Il quarto uomo sarà Lapochkin, mentre al Var adopererà Meshkov.

Solamente un precedente europeo per il fischietto alla direzione dei giallorossi. Era il 4 novembre dal 2015 e diresse la partita del girone tra Roma e Bayer Leverkusen, terminata col punteggio di 3-2 in favore dei capitolini. In quell’occasione segnarono Dzeko, Salah e Pjanic.