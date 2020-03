Siviglia Roma, parla Suso: «Monchi aveva già provato a comprarmi»

Siviglia Roma, a due giorni dalla sfida parla Suso: «Giallorossi forti. Monchi? Ha provato tante volte a comprarmi»

A due giorni dall’importante sfida tra Siviglia e Roma ha parlato Suso. Il giocatore andaluso, arrivato a gennaio dal Milan, ha detto la sua ai microfoni di Marca:

«La Roma è una squadra con un buon allenatore che ha fatto cose molto buone sin dal suo arrivo. Fino a quattro o cinque giornate fa erano in lotta per un posto in Champions. Hanno avuto molti infortuni. Sono un avversario tosto, ma l’Europa League è un nostro obiettivo. Monchi? Ha provato tante volte a comprarmi, questa è stata la volta buona».