Skorupski: «Complimenti a Szczesny per la parata su Cuadrado»

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara contro la Juventus.

SZCZESNY – «La parata migliore? Forse quella di Szczesny su Cuadrado che non si aspettava il colpo di testa di Cuadrado. Difficilissima. Io o lui in Nazionale? Hanno cambiato l’allenatore, spetterà a lui fare le scelte. Speriamo che ci convochino, abbiamo fatto entrambi bene oggi. Siamo 4 portieri forti in Polonia, tre in Italia e uno che gioca in Inghilterra».

DOVE MIGLIORARE – «Devo ancora migliorare con i piedi, in porta sono sicuro lo so che so parare. Sono sempre con la squadra a lavorare, prendendomi tanti possessi. Bisogna avere personalità, bisogna fare quello che dice il mister se vuoi fare bene in Serie A. Su McKennie? E’ una parata di piede, non è che devo fare un lancio sulla fascia. Era facile, mi ha tirato addosso».