Slot Liverpool, le sue parole in vista del Tottenham: «Hanno grandi qualità offensive, lo si è visto nel 6-3»

Le parole di Arne Slot, tecnico del Liverpool, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tottenham in Coppa di Lega

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa di Lega del Liverpool contro il Tottenham ha parlato della sfida con gli Spurs e di calciomercato. Di seguito le sue parole.

SFIDA CON IL TOTTENHAM – «Ciò che ci si aspetta prima di entrare in campo sia che due squadre con un’identità e uno stile di gioco così chiari si affrontino, e penso che è quello che la maggior parte delle persone si aspetta di vedere anche domani. Loro hanno la loro identità, noi abbiamo la nostra, e entrambe le squadre cercheranno di imporre la propria identità sull’altra. In gran parte della partita in trasferta di due settimane fa siamo riusciti a mostrare la nostra identità. Ma ci sono stati anche momenti in cui hanno dimostrato quanto siano una squadra di qualità. Segnare tre gol contro di noi è comunque un’impresa. So che noi ne abbiamo segnati sei, ma segnare tre gol contro di noi non è una cosa che molte squadre sono riuscite a fare finora».

CALCIOMERCATO – «Sarebbe un po’ strano se durante la pausa estiva avessi detto che siamo molto felici della squadra e ora vi dicessi qualcosa di completamente diverso. Ma guardiamo sempre al mercato, questo club lo ha sempre fatto. Se c’è un’opportunità sul mercato, questo club cerca sempre di coglierla. Ma la squadra è in una buona posizione. Sfortunatamente Joe Gomez è infortunato, il che significa che passiamo da quattro difensori centrali a tre, ma tornerà tra poche settimane, quindi sono molto soddisfatto della squadra e penso che si siano meritati la fiducia del club e la mia, considerando le prestazioni che hanno offerto nella prima metà della stagione».

CRITICHE A TRENT ALEXANDER-ARNOLD – «Penso che fossimo tutti delusi – non solo Trent, ma tutti – dal modo in cui abbiamo giocato contro il Manchester United domenica. Prima di tutto per il risultato. Ci sono stati momenti della partita di cui potevamo essere abbastanza soddisfatti, e altri in cui non eravamo completamente contenti. Non è stato solo Trent, ci sono state più cose che avremmo potuto fare meglio. Trent non ha giocato la sua miglior partita, l’ho già detto, ma non è la prima volta nella sua carriera che non gioca al massimo. Ha giocato tantissime partite straordinarie per questo club. Stavolta non è stata la sua migliore, come non lo è stata per altri giocatori».