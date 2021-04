Smalling dopo la rapina: «Grazie a tutti per il supporto, la mia famiglia sta bene»

Chris Smalling ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per tutto l’affetto dimostrato nei suoi confronti dopo la rapina in casa

Il difensore della Roma Chris Smalling ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per tutto l’affetto dimostrato nei suoi confronti e di quelli di sua moglie dopo la rapina in casa subita nella notte fra giovedì e venerdì.

GRAZIE – «Grazie a tutti per il supporto. Anche se ancora un po’ scossa, la mia famiglia sta bene. Vorrei solo suggerire che coloro che vivono le loro vite come quella di questi ladri, entrando nella nostra camera da letto puntandoci pistole alla testa, ripensino alle loro scelte e vivano in modo più dignitoso, rispettabile e consapevole, come uomini veri e non topi (irrispettoso per i ratti, lo so). Immagino che le loro vite non sono state semplici ma c’è sempre un’altra strada».