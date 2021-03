Smalling: «Mi sento bene. Contro il Genoa si è visto lo spirito della Roma»

Chris Smalling, difensore della Roma, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Genoa: le sue dichiarazioni al canale ufficiale della società

CONDIZIONE – «Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare. Ho saltato troppe partite, volevo giocare e aiutare la squadra. Si è visto lo spirito collettivo e abbiamo lottato fino alla fine».

RUOLO – «Non importa, lavoriamo tutta la settimana per poter essere flessibili e polivalenti. Abbiamo diversi movimenti che facciamo, per me non è importante la posizione, riusciamo anche a scambiarci e possiamo farlo perché ci lavoriamo in settimana».