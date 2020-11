Chris Smalling parla del suo ritorno a Roma e spiega i motivi che lo hanno spinto a scegliere di nuovo i colori giallorossi

Chris Smalling risponde alle domande dei tifosi nel Q&A organizzato dalla Roma. Ecco le sue parole.

SERIE A – «Non avevo mai giocato in Serie A, l’avevo guardata in tv ma non sapevo cosa aspettarmi. In realtà il ritmo è abbastanza simile, penso si adatti bene al mio stile di gioco, sono passato da un campionato molto competitivo all’altro. Questo mi ha aiutato».

RITORNO A ROMA – «La dimensione del club e della sua storia, è simile al Manchester United, hanno una storia di successi e grandi ambizioni. Questo mi ha portato qui lo scorso anno e anche in estate, quando ho avuto diversi colloqui, ho parlato con i nuovi proprietari e ho visto la loro ambizione, volevo creare qualcosa di speciale qui. Sto benissimo qui a Roma e dopo aver parlato con i proprietari volevo assolutamente tornare, per fortuna è successo e ringrazio il club e i Friedkin».