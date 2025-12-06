Sogliano a Sky nel pre di Verona Atalanta: «Una settimana difficile come ne abbiamo passate tante. Zanetti? Vogliamo uscire dalla difficoltà tutti insieme»

Sogliano, ds del Verona, a Sky Sport nel prepartita di Verona Atalanta ha parlato della situazione difficile della squadra e degli obiettivi futuri

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, valida per la 14^ giornata di Serie A, il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando il momento difficile della squadra e la decisione di confermare Zanetti come allenatore nonostante le difficoltà.

SULLA SCELTA DI ANDARE AVANTI CON ZANETTI – «Una settimana difficile come ne abbiamo passate tante, negli ultimi 4 anni ci siamo salvati allo spareggio, alla penultima e all’ultima. In questo campionato abbiamo lasciato qualcosa per strada nonostante prestazioni buone a differenza degli altri anni dove riuscivamo a portarle a casa. Siamo in una situazione difficile, ma vogliamo uscirne tutti insieme, vogliamo farlo con i fatti e non a parole. Noi saremo uniti nelle difficoltà, contro una squadra costruita per altri obiettivi, fra l’altro con giocatori che ci mancano e che sono fondamentali, ma fondamentale è anche la reazione mentale dei nostri giocatori».

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Ci ha un po’ ingannato il fatto che il Verona abbia fatto delle grandi partite nelle prime 7-8, però è una squadra che si deve salvare. È brutto dire che sia girata male, ma sugli episodi siamo stati un po’ sfortunati. Nelle ultime gare la squadra ha perso un po’ di sicurezza dovuta alla mancanza di risultati. Poi parliamo di una squadra nuova, sapete che ogni 6 mesi dobbiamo ribaltare tutto, un po’ di sicurezza è mancata e la Serie A non ti perdona».

SUL MERCATO E GLI ACQUISTI DI GENNAIO – «Quando le cose vanno bene passi per un fenomeno, quando non vanno bene no. Noslin come Ngonge e tanti altri non li conosceva nessuno. Oggi gioca Mosquera, ma sia Orban che Giovane sono ragazzi che hanno grande qualità. Sono un 2003 e un 2002, non è facile, hanno sfiorato qualche gol in più che poteva dargli più convinzione. Non è il momento di lamentarsi, ma di lavorare, mancano tante partite, serve un’impresa come tutti gli anni».