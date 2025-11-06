Sohm dopo Mainz Fiorentina: «Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre questo. Momento difficile»

Sohm segna, ma non basta. Dopo Mainz Fiorentina il centrocampista, autore del gol che ha aparto la gara, ha parlato a Sky

Dopo il ko per 2-1 contro il Mainz, nella sfida valida per la League Phase di Conference League, Simon Sohm ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il momento complicato della Fiorentina. Il centrocampista svizzero ha espresso tutta la delusione per il risultato e la consapevolezza di dover reagire per invertire il trend negativo che ha colpito la squadra nelle ultime settimane.

SULLA SCONFITTA – «Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre gol contro di noi. Momento difficile, dobbiamo fare meglio».

SULLA PAURA E LE DIFFICOLTÀ – «Paura non lo so, ma si vede che tutti abbiamo un momento non semplice. Se l’avversario fa un po’ di pressione, è difficile per noi giocare. Dobbiamo alzare il livello».

SULLA REAZIONE DELLA SQUADRA – «Non lo so, è difficile. Abbiamo giocato anche bene, ma il momento è difficile. Anche se vinciamo 1-0, se c’è pressione diventa difficile».