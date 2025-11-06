 Sohm dopo Mainz Fiorentina: «Fa male, in questo momento...»
Connect with us

Fiorentina News

Sohm dopo Mainz Fiorentina: «Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre questo. Momento difficile»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Sohm PAP2397 1

Sohm segna, ma non basta. Dopo Mainz Fiorentina il centrocampista, autore del gol che ha aparto la gara, ha parlato a Sky

Dopo il ko per 2-1 contro il Mainz, nella sfida valida per la League Phase di Conference League, Simon Sohm ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il momento complicato della Fiorentina. Il centrocampista svizzero ha espresso tutta la delusione per il risultato e la consapevolezza di dover reagire per invertire il trend negativo che ha colpito la squadra nelle ultime settimane.

SULLA SCONFITTA«Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre gol contro di noi. Momento difficile, dobbiamo fare meglio».

SULLA PAURA E LE DIFFICOLTÀ«Paura non lo so, ma si vede che tutti abbiamo un momento non semplice. Se l’avversario fa un po’ di pressione, è difficile per noi giocare. Dobbiamo alzare il livello».

SULLA REAZIONE DELLA SQUADRA«Non lo so, è difficile. Abbiamo giocato anche bene, ma il momento è difficile. Anche se vinciamo 1-0, se c’è pressione diventa difficile».

Related Topics:

Ultime Notizie

Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Conference League

Avatar di Paolo Moramarco

Published

16 minuti ago

on

6 Novembre 2025

By

kean
Continue Reading

Fiorentina News

Mainz Fiorentina 2-1: Martinelli non basta, Lee completa la rimonta nell’ultima azione del match

Avatar di Paolo Moramarco

Published

49 minuti ago

on

6 Novembre 2025

By

conference league coppa
Continue Reading