Mainz Fiorentina: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Conference League

Mainz Fiorentina: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della terza giornata di Conference League in scena alle 18.45 alla MEWA Arena
Mainz Fiorentina in campo alla MEWA Arena di Magonza, la terza giornata di Europa Conference League, alle ore 18.45.
Un big match per la competizione, con le due squadre a pari punti a punteggio pieno dopo le due vittorie nelle prime due giornate, ma accomunate da un cammino difficile in campionato, con la squadra tedesca anch’essa in lotta per non retrocedere, attualmente al 17° posto (su 18) in Bundesliga e con solo 5 punti all’attivo, una vittoria e due pareggi, dopo le prime 9 giornate.
Per la Viola, senza Pioli, esonerato in settimana, e con Galloppa momentaneo traghettatore prima dell’arrivo di Vanoli, sarà dunque fondamentale riuscire a proseguire nel migliore dei modi il percorso nella competizione europea prima di concentrarsi completamente sul campionato dove la Fiorentina è chiamata ad una rimonta complicata. Segui il live della partita su Calcionews24.
In attesa del calcio d’inizio
FORMAZIONI UFFICIALI E TABELLINO
MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. Allenatore: Daniele Galloppa
