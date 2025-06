Solbakken nel pre partita: «Nonostante le assenze, l'Italia è comunque forte. Non mi aspettavo questo giocatore in campo...»

Il commissario tecnico della Norvegia Stale Solbakken ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre gara del match congtro l’Italia

Ci siamo, tra poco si giocherà Norvegia Italia, sfida delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 che andrà in scena Al Ullevaal Stadion di Oslo. Ecco le parole del ct della Norvegia, Stale Solbakken, rilasciate a Rai Sport. Le parole:

PAROLE – «Una grande opportunità, ma per entrambe. C’è equilibrio, l’Italia ha un grande ct. Speriamo di fare il meglio, ma non sarà semplice. Nonostante le assenze, l’Italia è comunque forte. Non mi aspettavo Zappacosta a destra, ma per il resto sono abituati a giocare insieme».