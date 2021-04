Solskjaer: «Cavani? sta dimostrando le sue qualità. Vi dico cosa vorrei da lui»

Ole Gunnar Solskjaer commenta il successo netto del Manchester United contro la Roma e si sofferma sul Matador Cavani

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la vittoria netta del suo Manchester United sulla Roma per 6-2 soffermandosi su uno dei giocatori decisivi della serata: Edinson Cavani. Ecco le parole del tecnico norvegese.

CAVANI – «È stato fuori per sette mesi e prima di venire qui era reduce da un altro lungo stop. Ha avuto un paio di problemi fisici e ora sta lavorando duramente per tornare in forma. Sta dimostrando le sue qualità e sa bene quello che penso di lui. Sa che vorrei che restasse per un altro anno. Ne abbiamo parlato e capisco che per lui sia stata una stagione complicata. Ma gli ho assicurato che Manchester e Old Trafford sono totalmente diversi quando ci sono i tifosi allo stadio. Deve provare l’esperienza di giocare davanti al nostro pubblico e Manchester è una bella città in cui vivere. Sto facendo il massimo per convincerlo a restare»