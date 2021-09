Solskjaer: «CR7? Che si concentrino su di lui così...» - VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Aston Villa

RONALDO E CAVANI – «Sarà emozionante vederli insieme, sono sicuro che sarà una grane coppia. Sono due giocatori che vogliono sempre segnare e ci aiuteranno visto che molte squadre si chiudono contro di noi. Non vedo l’ora. Ronaldo? Sapevamo che avrebbe avuto un grande impatto dentro e fuori dal campo, è sempre molto professionale. Per ottenere il massimo nella sua carriera è stato sempre molto disciplinato e sono sicuro che questo si ripercuoterà sui compagni di squadra. Il fatto che segni è un ulteriore aiuto. Sono stato felice del suo ritorno, è un uomo diverso rispetto a quando giocavamo insieme ed è assolutamente al top. Il ritmo di lavoro, il suo atteggiamento nei confronti delle partite, la comunicazione, tutto è perfetto. Sa che non giocherà tutte le partite; quando sentirà di non essere pronto, ci faremo una bella chiacchierata».