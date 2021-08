Solskjaer: «Fatta per Varane. Pogba? Lui sa cosa vogliamo»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Raphael Varane, prossimo acquisto del Manchester United

POGBA – «Paul Pogba è un giocatore del Man Utd, un anno alla fine del suo contratto – ogni conversazione e discussione è positiva. Lui sa cosa vogliamo».

VARANE – «L’operazione non è ancora conclusa al 100%. Non si è ancora allenato con noi e vanno sistemati gli ultimi dettagli burocratici. L’isolamento ha tardato il suo arrivo, per questo non potrà essere con noi domani. E’ a Manchester, ha svolto le visite mediche e l’affare può considerarsi fatto. Ma ci sono ancora alcune cose da sistemare».