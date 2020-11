Solskjaer: «Gli ultimi risultati? Un pugno nello stomaco» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la sconfitta contro il Basaksehir

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Champions League contro l’Istanbul Basaksehir.

«Ovviamente gli ultimi due anni sono stati un pugno nello stomaco per noi. L’unico modo che io conosco, e spero anche i giocatori conoscano, per reagire è di ricominciare a fare le cose per bene già dalla partita contro l’Everton. Sappiamo che sarà dura, ma sono felice che potremo giocare già sabato».