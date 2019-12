Solskjaer: «Lukaku segnerà sempre tanti gol ma noi abbiamo Mason»

Solskjaer, le parole del tecnico del Manchester United che è tornato a parlare di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è diventato una certezza per l’Inter di Antonio Conte. L’attaccante aveva ormai terminato il suo ciclo nello United e a Milano ha iniziato una nuova avventura.

Di lui è tornato a parlare proprio il tecnico Solskjaer. Ecco le sue parole in conferenza stampa: «Romelu è un buon attaccante e segnerà sempre tanti gol, ma era arrivato il momento di andarsene per lui. Non abbiamo trovato il sostituto giusto al di fuori del nostro club, ma qui avevamo già Mason».