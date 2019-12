Solskjaer: «Greenwood, che talento!» VIDEO

Solskjaer, le parole del tecnico del Manchester United al termine del match vinto per 4-0 contro l’AZ in Europa League

Vittoria netta del Manchester United che ieri nell’ultima gara della fase a gironi dell’Europa League ha travolto per 4-0 l’AZ. Il tecnico Solskjaer ha parlato in conferenza stampa proprio della doppietta realizzata da Greenwood.

«Sapevo di avere un grandissimo talento e questo club è il migliore nel riconoscerlo e svilupparlo. Questo è il posto migliore per lui, è un finalizzatore micidiale, ne ho visti pochi come lui. Non ho paura di schierarlo in Premier ma bisogna trovare il minutaggio perfetto per lui».