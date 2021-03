Solskjaer: «Milan tra le migliori dell’Europa League. Su Pogba…»

Ecco le dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Manchester United

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer al termine di Milan-Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni.

POGBA – «Fantastico riaverlo con noi. Ci è mancato per due mesi oggi ha avuto un impatto enorme. Primo tempo? Bene nei primi 15 minuti, abbiamo fatto bene e secondo me c’era anche un rigore chiaro per noi. Loro hanno preso il sopravvento e noi abbiamo corso troppi rischi».

MILAN – «È un ottima squadra. Ora il nostro obiettivo è vincere il trofeo, l’anno scorso uscire in semifinale è stato un colpo duro. Oggi abbiamo battuto una delle squadre migliori del torneo.»