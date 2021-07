Roberto Soriano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna: le sue dichiarazioni

Roberto Soriano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Bologna. Le sue dichiarazioni.

NAZIONALE – «Sono sincero, l’anno scorso dopo i numeri che ho fatto ci credevo, non lo posso negare. Sono contentissimo che abbiamo vinto l’Europeo. Sono nato e cresciuto in Germania e quando non giocavo in Italia ero praticamente un ultrà all’estero quindi siamo tutti contenti di aver vinto».