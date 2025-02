Sorrentino a Juventusnews24: «La prestazione di Di Gregorio è stata di altissimo livello. Il portiere della Juve dev’essere decisivo come lui»

Stefano Sorrentino ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Le parole del portiere ex Juventus sulla sfida contro il Como e molto altro



Stefano Sorrentino, ex portiere che ha giocato in Serie A e che ha anche vestito la maglia della Juve, ha parlato in un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Ecco le sue parole nel day after della sfida contro il Como e sulla stagione.

Quanto pesa la vittoria che ha ottenuto ieri la Juventus? La prestazione ti ha convinto?

«Quando vinci hai sempre una parte di ragione. Ieri ci sono stati degli episodi un po’ particolari dove si potrebbe discuterne per ore senza riuscire a trovare una risposta esatta: se non ci sono delle regole ben stabilite diventa complicato, va sempre a discrezione dell’interpretazione umana. Tralasciando questo vincere fa sempre bene e aiuta a tenere su il morale. La Juventus, però, se vuole competere con le prime della classe deve fare di più e sbagliare di meno».

La Juventus dovrebbe in qualche modo preoccuparsi per la lotta Champions League?

«Sì, quest’anno non si ha ancora la certezza della quinta classificata alla prossima Champions League. I punti adesso iniziano ad essere diversi: ci sono ancora tante partite da qua alla fine. Come ripeto sempre questo è un anno zero per la Juventus a livello di staff, dirigenza e squadra: l’obiettivo primario resta quello di gettare le basi per un futuro importante. I risultati sono fondamentali».

Ti ha sorpreso il mercato fatto dalla Juventus a gennaio con tutti questi prestiti?

«Arrivare in Champions League porta nelle casse societarie tantissimi milioni di euro. Il fatto di prendere tanti giocatori in prestito per pochi mesi ti permette di non fare un investimento troppo oneroso con la speranza di qualificarti e programmare in estate con maggiore calma la prossima stagione».

Sei felice per la prestazione offerta da Di Gregorio ieri? Credi che abbia ricevuto troppe critiche in questi mesi?

«Quando il portiere è il migliore in campo vuol dire che c’è qualcosa che non va. La prestazione di ieri di Di Gregorio è stata di altissimo livello. Il portiere della Juventus dev’essere decisivo come lui lo è stato ieri. Le pressioni che hai nella squadra bianconera al Monza non ce l’hai: con tutto il rispetto per il club brianzolo se sbagli alla Juventus è un altro discorso».

