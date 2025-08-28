 Sorteggi Champions League, segui LIVE i gironi e le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus
Champions League

Sorteggi Champions League, segui LIVE i gironi e le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

Champions League 2025 2026

Sorteggi Champions League, segui LIVE la formazione dei gironi e le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

La UEFA Champions League è pronta a riaccendere le notti europee con la stagione 2025/26, promettendo emozioni e spettacolo ai massimi livelli. Dopo un anno di assenza, il Napoli torna nella competizione più prestigiosa del calcio continentale, affiancato da Inter, Atalanta e Juventus. Un poker di squadre che conferma l’ottimo momento del calcio italiano, desideroso di recitare un ruolo da protagonista.

Con quattro squadre al via, l’Italia sogna una stagione da ricordare. La Champions League 2025/26 parte con la promessa di sfide epiche, grandi campioni in campo e l’intramontabile fascino delle notti europee.

Fascia 1: PSG (Francia), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern Monaco (Germania), Liverpool (Inghilterra), Inter (Italia), Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Barcellona (Spagna)

Fascia 2: Arsenal (Inghilterra), Bayer Leverkusen (Germania), Atletico Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo), Atalanta (Italia), Villarreal (Spagna), Juventus (Italia), Eintracht Francoforte (Germania), Club Brugge (Belgio)

Fascia 3: Tottenham (Inghilterra), PSV Eindhoven (Olanda), Ajax (Olanda), Napoli (Italia), Sporting CP (Portogallo), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Bodo/Glimt (Norvegia), Marsiglia (Francia) 

Fascia 4: Copenaghen (Danimarca), Monaco (Francia), Galatasaray (Turchia), Union SG (Belgio), Qarabag (Azerbaigian), Athletic Club (Spagna), Newcastle (Inghilterra), Pafos (Cipro), Kairat Almaty (Kazakistan).

I GIRONI

(Aggiornamenti dalle 18:00)

